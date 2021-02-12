Kaçak kazı için keşif yaparken yakalandılar
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Kaçak kazı için keşif yaparken yakalandılar

12.02.2021 23:12 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:16
Kaçak kazı için keşif yaparken yakalandılar

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı için keşif yaparken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı için keşif yaparken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namazgah köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, 4 kişiyi kazı için keşif yaparken yakaladı. Şüpheliler A.Ç., E.A., D.G. ve E.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin yanlarında bulunan iki kürek, iki kazma ve metal arama detektörüne de el konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

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