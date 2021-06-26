Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar
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Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar

Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldikleri tespit edilen 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldikleri tespit edilen 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, İstanbul'dan insan kaçaklarınca alınıp, 'Yurt dışına götüreceğiz' denilerek, Eskişehir'e bırakıldığı ortaya çıktı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi'ndeki eski taş ocağı mevkisinde, çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan aramalarda, ağaçların arasına saklanan 6'sı kadın, 12'si çocuk 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 104 bin 412 lira ceza uygulandı.Kaçak göçmenlerin, insan kaçakçıları tarafından İstanbul'dan otobüsle alınarak, 'Sizi yurt dışına götürüyoruz' denilip, Eskişehir'e bırakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler aranıyor. 


Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar
Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar
Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar - Haberler
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