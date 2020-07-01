Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı Diyarbakır'ın Hani ilçesinde elektrik dağıtım şirketi tarafından devam eden altyapı çalışmaları sırasında, evine kaçak hat çektiği belirlenerek gözaltına alınan kişi "Bir hata yaptık" diyerek kendisini savundu.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde elektrik dağıtım şirketi tarafından devam eden altyapı çalışmaları sırasında, evine kaçak hat çektiği belirlenerek gözaltına alınan M.E., önce "Atık su giderini onarıyoruz" diye bahane sundu ardından da "Bir hata yaptık" diyerek, kendisini savundu.

ELEKTRİK HATTI İÇİN 10 MİLYON LİRA HARCAMA YAPILDI

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Hani ilçesinde iletim hatlarının yer altına alınması için yaklaşık 10 milyon lira harcama yapıldı. Çalışmayla yılda 25 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Şebeke altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadan gelen ihbar üzerine Merkez Mahallesi Karakoç Sokak'ta yapılan araştırmada ise yeni hatta kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

"BİR HATA YAPTIK" DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Kazıyı yaptığı saptanan M.E. önce, "Atık su giderini onarıyoruz" dedi. Bu yanıt karşısında ikna olmayan ekipler, polisi aradı. Polis ekipleri ve Dicle Elektrik görevlileri, toprak altında pense, maket bıçağı ve kablo parçaları buldu. 60 metre uzunluğundaki yeraltı kablosunun da kaçak bağlantı için tahrip edildiği görüldü. Evine kaçak hat çektiği saptanması üzerine gözaltına alınan M.E., kendini, "Bir hata yaptık" diyerek savundu. Sorgusunun ardından M.E., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA