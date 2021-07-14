Kaçak avcılığa karşı fotokapanlı mücadele

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde 3 bin 150 fotokapan ile yaban hayat izlenerek, kayıt altına alınırken, kaçak avcılıkla da mücadele ediliyor.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde 3 bin 150 fotokapan ile yaban hayat izlenerek, kayıt altına alınırken, kaçak avcılıkla da mücadele ediliyor. Geçen yıl büyük memeli yaban hayvanlarını kaçak avlamaya çalışan 140 kişi, fotokapanlar ile tespit edilirken, haklarında yasal işlem yapıldı.

Teknolojinin gelişmesi ile yaban hayatı izleme çalışmalarında farklı yöntemlerin kullanılması mümkün hale geldi. Kullanılan yöntemlerle yaban hayatı ile ilgili daha kesin veriler elde etme imkanı oluştu. Bu yöntemlerden biri olan ve önünden geçen canlıların hareketini algılayarak, çekim yapabilen fotokapanlar ile gerçekleştirilen çalışmalar, insan faktörünün çalışma sahasına etkisini en az seviyeye indirdi. Bu da yaban hayvanlarının davranışları üzerindeki insan etkisinin azaltılıp, çalışma sahasından daha sağlıklı veri alınmasına olanak tanıyor. Bunun yanı sıra fotokapanlar araştırmacıya; kaydı elde edilen türlerin net olarak tanımlanabilmesini, elde edilen kayıtlara ait tarih, saat ve konum gibi bilgilerin net olarak bilinmesini, gözlem yolu ile çalışma yapılması zor olan ormanlık alanlarda yaban hayatının izlenmesini sağlıyor.

3 BİN 150 FOTOKAPAN İLE YABAN HAYAT KAYIT ALTINDA

Kendine özgü post deseni olan alageyik, saz kedisi, yaban kedisi, vaşak, çizgili sırtlan gibi türlerde elde edilen görüntülerin karşılaştırılması ile birey tayini yapılabilmesi gibi imkanlar sağlanıyor. Bütün bu bilgiler ışığında alanlara ve türlere yönelik envanter, izleme, planlama çalışmalarında araştırmacıya kolaylık sunuluyor. Türkiye'de belirlenen farklı noktalarda 3 bin 150 fotokapan ile yaban hatayı kayıt altına alınıyor. Bu fotokapanlarla bozayı, kurt, vaşak, kızıl geyik, karaca gibi pek çok yaban hayatı türünün izlenmesi sağlanıyor. Çeşitli noktalara yerleştirilen fotokapanlara geçen ay ayı, domuz sürüsü, karaca gibi hayvanlar yansıdı. Görüntülerde, hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görüldü.

KAÇAK AVLANANLAR DA FOTOKAPANLARDA

Fotokapanlar ile kaçak avcılıkla da mücadele ediliyor. Daha çok yaban hayatı geliştirme sahası ve milli park alanlarına yerleştirilen fotokapanlarla 2020 yılında büyük memeli yaban hayvanlarını kaçak avlamaya çalışan 140 kişi tespit edildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapıldı. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 2020 yılında toplam 8 bin 213 kişiye idari işlem yapılırken, 12,4 milyon TL idari para cezası ve 10,8 milyon TL tazminat bedeli olmak üzere toplam 23,2 milyon TL ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı