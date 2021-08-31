Kaç kişi üniversiteye yerleşti? 2021 YKS yerleşim oranı yüzde kaç oldu? 2021 YKS tercih yapanların sayısı kaç?

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının ardından adaylar bu yıl kaç kişi üniversiteye yerleşti? Toplam tercih yapanların sayısı kaç oldu? Yüz kaçlık dilim üniversiteye girdi? gibi soruların cevaplarını merak etti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini bildirdi. Peki, Kaç kişi üniversiteye yerleşti? 2021 YKS yerleşim oranı yüzde kaç oldu? İşte bilgiler...