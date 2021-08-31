Kaç kişi üniversiteye yerleşti? 2021 YKS yerleşim oranı yüzde kaç oldu? 2021 YKS tercih yapanların sayısı kaç?
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Kaç kişi üniversiteye yerleşti? 2021 YKS yerleşim oranı yüzde kaç oldu? 2021 YKS tercih yapanların sayısı kaç?

Kaç kişi üniversiteye yerleşti? 2021 YKS yerleşim oranı yüzde kaç oldu? 2021 YKS tercih yapanların sayısı kaç?
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2021 YKS tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının ardından adaylar bu yıl kaç kişi üniversiteye yerleşti? Toplam tercih yapanların sayısı kaç oldu? Yüz kaçlık dilim üniversiteye girdi? gibi soruların cevaplarını merak etti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini bildirdi. Peki, Kaç kişi üniversiteye yerleşti? 2021 YKS yerleşim oranı yüzde kaç oldu? İşte bilgiler...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini bildirdi. Peki, Kaç kişi üniversiteye yerleşti? 2021 YKS yerleşim oranı yüzde kaç oldu? 2021 YKS tercih yapanların sayısı kaç?

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2021 KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2021-YKS'ye ilişkin sayısal verilerine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2. tercihine, yüzde 10,09'u 3. tercihine yerleşmiştir." Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti."

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Kaç kişi üniversiteye yerleşti? 2021 YKS yerleşim oranı yüzde kaç oldu? 2021 YKS tercih yapanların sayısı kaç? - Haberler
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