Kabus yeniden hortladı! Fransa'da bir çiftlikte kuş gribi belirlenmesi üzerine alarm durumuna geçildi - Haberler
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Kabus yeniden hortladı! Fransa'da bir çiftlikte kuş gribi belirlenmesi üzerine alarm durumuna geçildi

AA - Haberler | Dünya

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Ardennes ilinde kümes hayvanları çiftliğinde bulunan tavuklarda kuş gribi belirlendi. Alarm durumu orta seviyeye yükseltilirken, önlem için kuş göçü koridorunda kalan bölgelerde kümes hayvanları çiftliklerinin üzeri kapatıldı. Fransa'da kuş gribi vakaları nedeniyle geçen yıl kasım ayından beri 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ardennes'te kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi tespit edildiği ve çiftlikte yetiştirilen hayvanların piyasaya sürülmediği ifade edildi.

YILIN BAŞINDAN BU YANA 6. VAKA

Resmi gazetede yayımlanan kararda, Fransa genelinde kuş gribi alarm durumunun "önemsiz"den "orta" seviyeye yükseltildiği kaydedildi. France Bleu Ardennes, yıl başından bu yana Ardennes'te 6. defa kuş gribi vakası belirlendiğini aktardı.

ÇİFTLİKLERİN ÜZERİ KAPATILDI

Kuş gribinin yayılmaması için, kuş göçü koridorunda kalan bölgelerde kümes hayvanları çiftliklerinin üzerinin kapatılması önlemleri alındı.

3,5 MİLYON KÜMES HAYVANI İTLAF EDİLMİŞTİ

Fransa'da geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında, 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalmıştı. Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

Kabus yeniden hortladı! Fransa'da bir çiftlikte kuş gribi belirlenmesi üzerine alarm durumuna geçildi
AA - Son Dakika Haberleri
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