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Kaburga aldırma estetik ameliyatı nedir, fiyatı ne kadar, Bel inceltme ameliyatı neden yapılır (Yemekteyiz)?

Kaburga aldırma estetik ameliyatı nedir, fiyatı ne kadar, Bel inceltme ameliyatı neden yapılır (Yemekteyiz)?
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Kaburga çıkarma ameliyatı, belin vücut ölçüleriyle uyumlu olacak şekilde inceltilmesi ve bel bölgesine çekici bir görünüm kazandırılması amacıyla yapılan estetik operasyonudur. Kaburga aldırma estetik ameliyatı nedir, Bel inceltme ameliyatı neden yapılır (Yemekteyiz)?

Göğüs ve bel bölgesi, bireyin vücut hatları için son derece büyük bir öneme sahiptir. Bu bölgede meydana gelen kalınlaşma ve uyumsuzluk, tüm bedenin estetik bütünlüğünü olumsuz etkileyebilir. Kaburga çıkarma ameliyatı bahsi geçen estetik problemleri ortadan kaldırmak için tercih edilir. Kaburga aldırma estetik ameliyatı nedir, Bel inceltme ameliyatı neden yapılır (Yemekteyiz)?

KABURGA ALDIRMA ESTETİK AMELİYATI NEDİR?

Kaburga çıkarma ameliyatı, göğüs bölgesinin alt kısmında yer alan 11. ve 12. kaburgaların yeniden konumlandırılması ve böylece bel bölgesine ince bir görünüm kazandırılması amacıyla yapılan operasyondur. Bu operasyon sırasında aslında kaburgalar alınmaz. Yalnızca göğüs yüksekliğinin azaltılabilmesi, böylece belin uzun ve ince bir görünüme kavuşabilmesi için yeniden konumlandırılırlar. Yani sanılanın aksine kaburga kemiklerinin cerrahi yollarla kesilerek çıkarılmasına gerek yoktur. Kaburga çıkarma ameliyatı genel anestezi altındayapılmaktadır.

Kaburga çıkarma ameliyatı şu gibi amaçlar doğrultusunda yapılabilir:

• Göğüs bölgesinin uzunluğunu azaltmak.

• Bel bölgesinin uzunluğunu arttırmak.

• İnce ve uzun bir bel görünümü meydana getirmek.

• Bel ile göğüs bölgesi arasında estetik bir uyum kurmak.

Kaburga aldırma estetik ameliyatıfiyatı yapılan işleme göre değişkenlik göstermektedir.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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