Kabuktaki Hayalet filmi oyuncuları kim? Kabuktaki Hayalet konusu, oyuncuları ve Kabuktaki Hayalet özeti!
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Kabuktaki Hayalet filmi oyuncuları kim? Kabuktaki Hayalet konusu, oyuncuları ve Kabuktaki Hayalet özeti!

Kabuktaki Hayalet filmi oyuncuları kim? Kabuktaki Hayalet konusu, oyuncuları ve Kabuktaki Hayalet özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kabuktaki Hayalet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kabuktaki Hayalet konusu, özeti ve Kabuktaki Hayalet oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kabuktaki Hayalet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kabuktaki Hayalet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kabuktaki Hayalet filmini izleyecek olanların merak ettiği Kabuktaki Hayalet konusu nedir, Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler ve Kabuktaki Hayalet özeti gibi konuları inceliyoruz.

KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilim kurgu filmi Kabuktaki Hayalet 9. Birlik özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu benzersiz insan-saybörg hibritin hikayesini konu alıyor. Kendisini en tehlikeli suçluları durdurmaya adamış olan 9. Birlik, tek amacı Hanka Robotic'in siber teknolojideki girişimlerini yok etmek olan bir düşmanla karşı karşıya kalır.

KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Rupert Sanders

Oyuncular: Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche, Michael Wincott, Rila Fukushima

Tür: Aksiyon, Drama, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (117 dk)

Yayın Tarihi : 31 Mart 2017 Cuma

Senaryo: Jonathan Herman, Jamie Moss

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