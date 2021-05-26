Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler?
Kabuktaki Hayalet filmi bu akşam televizyon ekranlarından yayınlanacak. Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı aksiyon türündeki film Kabuktaki Hayalet'in oyuncuları ve konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler? Kabuktaki Hayalet künyesi nedir?
Kabuktaki Hayalet filmi bu akşam televizyon ekranlarından yayınlanacak. Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı aksiyon türündeki film Kabuktaki Hayalet'in oyuncuları ve konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler? Kabuktaki Hayalet künyesi nedir? İşte detaylar haberimizde...
KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Binbaşı, korkunç bir kazadan kurtarılmış bir kadındır. Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır ve tek bildiği bir ameliyat masasında uyandığı, bir doktorun ona kurtarıldığını söylediğidir. Vücudu kurtarılamayan genç kadına dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurmaya kendisini adayan bir asker, siber-geliştirilmiş insan türünün ilk örneği olması adına yepyeni bir vücut yapılır. Terörizm, insanların zihinlerine girip onları kontrol etmeyi de içeren yeni bir boyuta ulaşmış ve Binbaşı bu suçlarla mücadele etmektedir. Yeni bir düşmanla yüzleşmeye hazırlanırken kendisine yalan söylendiğini, hayatının kurtarılmadığını, çalındığını öğrenir.
KABUKTAKİ HAYALET OYUNCULARI KİMLERDİR?
Scarlett Johansson .... Binbaşı Mira Killian/ Motoko Kusanagi
Kaori Yamamoto .... genç Motoko
"Beat" Takeshi Kitano .... Şef Daisuke Aramaki
Michael Carmen Pitt .... Kuze/ Hideo
Andrew Morris .... genç Hideo
Pilou Asbæk .... Batou
Chin Han .... Togusa
Juliette Binoche .... Dr. Ouelet
Peter Ferdinando .... Kesici
Kaori Momoi .... Motoko'nun annesi
Lasarus Ratuere .... Carlos Ishikawa
Danusia Samal .... Ladriya
Anamaria Marinca .... Dr. Dahlin
Michael Wincott .... Dr. Osmond (oyuncu)
Yutaka Izumihara .... Saito
Tawanda Manyimo .... Borma
Daniel Henshall .... İnce adam
Rila Fukushima .... bir geyşa robot
Chris Obi .... Elçi
Adwoa Aboah .... Lia
Pete Teo .... Tony
Hugh Han .... Veri Ana Bilgisayarı
Tricky (sahneleri silindi)
KABUKTAKİ HAYALETKÜNYESİ NEDİR?
Kabuktaki Hayalet, Rupert Sanders tarafından yönetilen ve senaryosu aynı adlı Japon mangasından Jamie Moss, William Wheeler ve Ehren Kruger tarafından uyarlanan Amerikan bilimkurgu, suç ve aksiyon filmi. Filmin oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Michael Pitt, Pilou Asbæk ve Juliette Binoche yer almaktadır. Film 31 Mart 2017'de gösterime girmesi üzerine ayarlandı.
KABUKTAKİ HAYALET YAPIMI
2008'de DreamWorks ve Steven Spielberg filmi yapılandırmak için hakları elde etti. Daha sonra Jamie Moss senaryoyu yazmak üzere tutuldu. Ekim 2009'da Laeta Kalogridis, Moss ile yer değiştirdi. 24 Ocak 2014'te Rupert Sanders'ın William Wheeler'in senaryosundan filmi yöneteceği açıklandı. Wheeler senaryo üzerinde yaklaşık olarak bir buçuk yıl çalıştı.Jonathan Herman'da ayrıca senaryo üzerinde çalıştı.
3 Eylül 2014'te Margot Robbie başrol için görüşmelerdeydi. Robbie'nin Suicide Squad: Gerçek Kötüler filminin kadrosuna katılmasından sonra, 16 Ekim 2014'te Scarlett Johansson'a teklif götürüldü.
Temel çekimler 1 Şubat 2016'da Wellington, Yeni Zelanda'da başladı. Çekimler 3 Haziran 2016'da Yeni Zelanda'da bitti. Çekimler ayrıca Hong Kong'da da yapıldı.
Hollywood yıllardır "Ghost in the Shell"de işlenen konuyu ele alıyor ve seri bugüne kadar izlediğiniz pek çok film için ilham kaynağı durumunda. James Cameron'dan Avatar'ı, Steven Spielberg'in Yapay Zeka'sı ve en üst sırada da Wachowski Kardeşler'in Matrix'i bu yapımlar arasında.