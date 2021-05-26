Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler?

Kabuktaki Hayalet filmi bu akşam televizyon ekranlarından yayınlanacak. Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı aksiyon türündeki film Kabuktaki Hayalet'in oyuncuları ve konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler? Kabuktaki Hayalet künyesi nedir?

Kabuktaki Hayalet filmi bu akşam televizyon ekranlarından yayınlanacak. Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı aksiyon türündeki film Kabuktaki Hayalet'in oyuncuları ve konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Kabuktaki Hayalet filmi konusu nedir? Kabuktaki Hayalet oyuncuları kimler? Kabuktaki Hayalet künyesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Binbaşı, korkunç bir kazadan kurtarılmış bir kadındır. Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır ve tek bildiği bir ameliyat masasında uyandığı, bir doktorun ona kurtarıldığını söylediğidir. Vücudu kurtarılamayan genç kadına dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurmaya kendisini adayan bir asker, siber-geliştirilmiş insan türünün ilk örneği olması adına yepyeni bir vücut yapılır. Terörizm, insanların zihinlerine girip onları kontrol etmeyi de içeren yeni bir boyuta ulaşmış ve Binbaşı bu suçlarla mücadele etmektedir. Yeni bir düşmanla yüzleşmeye hazırlanırken kendisine yalan söylendiğini, hayatının kurtarılmadığını, çalındığını öğrenir.

KABUKTAKİ HAYALET OYUNCULARI KİMLERDİR?

Scarlett Johansson .... Binbaşı Mira Killian/ Motoko Kusanagi

Kaori Yamamoto .... genç Motoko

"Beat" Takeshi Kitano .... Şef Daisuke Aramaki

Michael Carmen Pitt .... Kuze/ Hideo

Andrew Morris .... genç Hideo

Pilou Asbæk .... Batou

Chin Han .... Togusa

Juliette Binoche .... Dr. Ouelet

Peter Ferdinando .... Kesici

Kaori Momoi .... Motoko'nun annesi

Lasarus Ratuere .... Carlos Ishikawa

Danusia Samal .... Ladriya

Anamaria Marinca .... Dr. Dahlin

Michael Wincott .... Dr. Osmond (oyuncu)

Yutaka Izumihara .... Saito

Tawanda Manyimo .... Borma

Daniel Henshall .... İnce adam

Rila Fukushima .... bir geyşa robot

Chris Obi .... Elçi

Adwoa Aboah .... Lia

Pete Teo .... Tony

Hugh Han .... Veri Ana Bilgisayarı

Tricky (sahneleri silindi)

KABUKTAKİ HAYALETKÜNYESİ NEDİR?

Kabuktaki Hayalet, Rupert Sanders tarafından yönetilen ve senaryosu aynı adlı Japon mangasından Jamie Moss, William Wheeler ve Ehren Kruger tarafından uyarlanan Amerikan bilimkurgu, suç ve aksiyon filmi. Filmin oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Michael Pitt, Pilou Asbæk ve Juliette Binoche yer almaktadır. Film 31 Mart 2017'de gösterime girmesi üzerine ayarlandı.

KABUKTAKİ HAYALET YAPIMI

2008'de DreamWorks ve Steven Spielberg filmi yapılandırmak için hakları elde etti. Daha sonra Jamie Moss senaryoyu yazmak üzere tutuldu. Ekim 2009'da Laeta Kalogridis, Moss ile yer değiştirdi. 24 Ocak 2014'te Rupert Sanders'ın William Wheeler'in senaryosundan filmi yöneteceği açıklandı. Wheeler senaryo üzerinde yaklaşık olarak bir buçuk yıl çalıştı.Jonathan Herman'da ayrıca senaryo üzerinde çalıştı.

3 Eylül 2014'te Margot Robbie başrol için görüşmelerdeydi. Robbie'nin Suicide Squad: Gerçek Kötüler filminin kadrosuna katılmasından sonra, 16 Ekim 2014'te Scarlett Johansson'a teklif götürüldü.

Temel çekimler 1 Şubat 2016'da Wellington, Yeni Zelanda'da başladı. Çekimler 3 Haziran 2016'da Yeni Zelanda'da bitti. Çekimler ayrıca Hong Kong'da da yapıldı.

Hollywood yıllardır "Ghost in the Shell"de işlenen konuyu ele alıyor ve seri bugüne kadar izlediğiniz pek çok film için ilham kaynağı durumunda. James Cameron'dan Avatar'ı, Steven Spielberg'in Yapay Zeka'sı ve en üst sırada da Wachowski Kardeşler'in Matrix'i bu yapımlar arasında.