Kabuklu fındıkların içinde 'yüzme' görüntülerini sosyal medyada paylaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabuklu fındıkların içinde "yüzme" görüntülerini sosyal medyada paylaştı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordulu Coşkun Geyik'in depodaki kabuklu fındıkların içerisinde çektirdiği yuvarlanma ve "kulaç atma" görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordulu Coşkun Geyik'in depodaki kabuklu fındıkların içerisinde çektirdiği yuvarlanma ve "kulaç atma" görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Altınordu ilçesinde bir fındık tüccarının yanında İşçi olarak çalışan 43 yaşındaki Geyik ve arkadaşı, iş yerinin deposunda serili fındığın içerisinde yuvarlanıp "kulaç atarak" birbirlerini cep telefonuyla kaydetti.

Coşkun Geyik, hem arkadaşı hem de kendisine ait 4 görüntüyü müzik ekleyerek sosyal medya hesabından paylaştı, videoların bazıları çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Evli ve iki çocuk babası Geyik, AA muhabirine, 20 yıla yakın süredir fındık sektöründe çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 6 yıl önce sosyal medyayı kullanmaya başladığını belirten Geyik, "Biraz eğlence olsun diye kullanıyorum. Fındığın da tanıtımıyla ilgili paylaşımlar yaptık." dedi.

Geyik, fındıkla ilgili bu paylaşım fikrinin "eğlenceli olmasından dolayı" aklına geldiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğunun ilgisini çekti, tabii tepki de çekti. 'Bu fındığı ağzımızla kırıp yiyoruz.' diye yorumlandı. Halbuki öyle değil. Bu depodaki fındık fabrikaya kırıma gidiyor. Orada hijyenik bir şekilde paketleniyor, o şekilde piyasaya sürülüyor. Yani bunun hijyen olmayan bir tarafı yok. Bir şekilde bu fındık zor şartlarda toplanıyor. Çamurun içinde de toplanıyor. Harmanda kurutulup bu şekilde buraya geliyor. Buradan da kırılmak üzere sevk ediliyor."

Fındıkla ilgili videolarla çok takipçiye ulaşıldığını dile getiren Geyik, "Tabii benim daha çok ilgimi çekti. Daha çok video paylaşmak istedim. Daha doğrusu hoşuma da gitti. Bununla ilgili paylaşımlarımıza da devam ediyoruz. Tabii ki daha güzel videolarımız da olacak." diye konuştu.

Coşkun Geyik, bu videoları hem fındığın tanıtımı hem de eğlence amacıyla paylaştığını sözlerine ekledi.

Kabuklu fındıkların içinde yüzme görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Kabuklu fındıkların içinde yüzme görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Kabuklu fındıkların içinde yüzme görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Kabuklu fındıkların içinde yüzme görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Kabuklu fındıkların içinde
AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi

Son dakika haberi: Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi

 Fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi

Fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Arda Kardeşler Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Olaf Scholz Mahmut Özer Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kabuklu fındıkların içinde 'yüzme' görüntülerini sosyal medyada paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:58:31. #1.11#