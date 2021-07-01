Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı
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Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı -Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'un tarihi limanında coşkuyla kutlandı Kabotaj ve Denizcilik Bayramı İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki tarihi Karaburun Limanın'da coşkuyla kutlandı.

Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı

-Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'un tarihi limanında coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Kabotaj ve Denizcilik Bayramı İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki tarihi Karaburun Limanın'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalara katılan onlarca vatandaş yüzme, kano yarışı ve yağlı kazıktan bayrak kapma yarışmaları yaparak sıcak hava da doyasıyla eğlendi.

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla Arnavutköy Belediyesi İstanbul'un Karadeniz'deki limanlarından tarihi Karaburun Limanın'da eğlenceler ve yarışmalar düzenledi. Düzenlenen organizasyona Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile birlikte ilçe genelinden ve farklı ilçelerden yüzlerce vatandaş katıldı. Düzenlenen organizasyonda yağlı kazıktan bayrak kapma, yüzme yarışması, kano sürme yarışması gibi onlarca yarışma yer aldı. Yarışmalarda başarı elde edenlere ödüller takdim edildi. Gün boyu devam eden etkinlikler kapsamında organizasyona katılan vatandaşlar hem doyasıya eğlendi hem de serinledi.

Düzenlenen organizasyon ile ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bugün 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı bizim de bu vesile ile başlatmış olduğumuz bir festivalimiz var. İlçemiz açısından önemli olan şuan içerisinde bulunduğumuz Karaburun Mahallemiz balıkçılık ve denizcilikle uğraşan vatandaşlarımızın yaşadığı bir mahalle. Hem onları mutlu etmek adına hem de yaza merhaba demek adına böyle bir şey gerçekleştirdik. Buradaki esnafımızı tebrik eder hayırlı işler diliyoruz. Bu işle uğraşan esnafımıza da bol kazançlar diliyoruz. Bu sahilde yine her akşam yöresel sanatçıların konserleri ve gün içerisindeki eğlenceler deva edecektir tüm vatandaşlarımızı bu etkinlik alanımıza davet ediyoruz" Şeklinde konuştu.

Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı
Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı
Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı
Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı
Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı
Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı
Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı
Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı
Kabotaj ve Denizcilik bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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