Kabotaj Bayramında batık gemiye çelenk bırakıldı
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Kabotaj Bayramında batık gemiye çelenk bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

Kabotaj Bayramında batık gemiye çelenk bırakıldı Denizcilik ve Kabotaj Bayramının Bartın'daki 95. Yıldönümünü kutlamaları kapsamında 17 Ocak 2021 tarihinde İnkumu açıklarında batan Arvin isimli kuru yük gemisinin batık işaretinin bulunduğu bölgeye çelenk bırakıldı.

Kabotaj Bayramında batık gemiye çelenk bırakıldı

BARTIN - Denizcilik ve Kabotaj Bayramının Bartın'daki 95. Yıldönümünü kutlamaları kapsamında 17 Ocak 2021 tarihinde İnkumu açıklarında batan Arvin isimli kuru yük gemisinin batık işaretinin bulunduğu bölgeye çelenk bırakıldı.

Bartın'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı. Törene Bartın Vali Yardımcısı Adem Topaca, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve protokol üyeleri katılım sağladı.

Bartın Limanındaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Bartın Liman Başkanı Mehmet Akif Arslansoy tören alanında yaptığı konuşmada, "1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Kabotaj Kanunu ile Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilerek yabancılara verilen kapütülasyonlar son erdirilmiştir. Denizler ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Denizlerin güçlü arenasını iyi kullanan ülkemiz, stratejik konumu gereği dünyada önemi giderek artan bir ülke olarak kapitülasyonların kaldırılması ile Türk vatandaşlarına denizcilik, tersanecilik, deniz taşımacılığı, deniz turizmi gibi alanlarda reformlar ve özgürlükler sağlamış, denizcilik sektöründe teknik idari ve mevzuat konusunda çok önemli başarıya ulaşılmıştır. Ulu Önder Atatürk'ün direktifleri ile çıkarılan kabotaj Kanunu ile ülkemiz denizcilik alanında diğer ülkelerle rekabet edebilir konuma gelmiş olmuş olup, dünya denizlerinde tüm yönleriyle konumuna yakışır bir noktaya ulaşmıştır. Her zaman olduğu gibi denizliğimizi daha ileriye götürmek için birlik ve beraberlik içinde iş birliği yapacağımız bu günlerde, denizcilik ve Kabotaj Bayramımızın 95. Yıldönümünü kutlamanın onuru ile il başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum." Dedi.

Tören konuşmalarının ardından protokol üyeleri Bartın Belediyesine ait römorkör ile 17 Ocak 2021 tarihinde İnkumu açıklarında batan Palau Bandıralı Arvin isimli kuru yük gemisinin batık işaretinin bulunduğu bölgeye hareket ettiler.

12 personelden 6'sının sağ kurtarıldığı, 3 personelin cansız bedenlerine ulaşıldığı ve 3 personelin ise tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen bulunamadığı Arvin isimli kuru yük gemisinin batık işaretinin bulunduğu bölgeye deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı.

Kabotaj Bayramında batık gemiye çelenk bırakıldı
Kabotaj Bayramında batık gemiye çelenk bırakıldı
Kabotaj Bayramında batık gemiye çelenk bırakıldı
Kabotaj Bayramında batık gemiye çelenk bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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