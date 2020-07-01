Kabotaj Bayramı nedir? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ne zaman? Kabotaj Bayramı ne anlama geliyor?
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Kabotaj Bayramı nedir? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ne zaman? Kabotaj Bayramı ne anlama geliyor?

Kabotaj Bayramı ne zaman ilan edildi? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak bilinen bu özel gün, 1926 yılındaki Kabotaj Kanunu ile kabul edildi. Bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını ifade eden Kabotaj, 1 Temmuz günü kutlanıyor.

Kabotaj Bayramı nedir? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ne zaman? Kabotaj Bayramı ne anlama geliyor?
01.07.2020 08:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:56

Kabotaj ne demek? 20 Nisan 1926 tahinde kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin arıdından kutlanmaya başlanan bayramdır. Türk denizciliğinin gelişimi açısından önemli bir adım olan Kabotaj Yasası ile kaybedilen haklar yeniden Türk denizcilere veriliyor. Kabotaj Bayramı nasıl ortaya çıktı? Kabotaj Bayramı önemi…

KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN?

Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz'da kutlanan ve bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını ifade eden bayramdır. Türkiye'de, Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926 günü kabul ediliyor.

KABOTAJ NE DEMEK?

Kabotaj kelime anlamı olarak, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin bazı hükümler yer alır.

KABOTAJ BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye'de, 20 Nisan 1926 tahinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, "Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır." hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceği belirtilmiştir. Böylelikle her yıl 1 Temmuz günü "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlanıyor.

Türk denizciliğinin gelişmesi amaçlanan Kabotaj Yasası ile daha önceden kapitülasyonlarla yabancılara verilen haklar böylelikle denizde kendi vatandaşlarımız adına geri kazanılıyor. Kabotaj Kanunu ile kazanılan avantajların, denizcilik sektörünün her alanında gerektiği kadar etkili kullanılması söz konusu değil. Gerek yük taşımacılığında, gerekse yolcu taşımacılığında denizyolları gerektiği gibi kullanılmıyor.

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