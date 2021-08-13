Kablo hırsızlığının faili yakalandı

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Yeşilçat köyünde bakır kablo çalan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Yeşilçat köyünde bakır kablo çalan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Bayat ilçesine bağlı Yeşilçat köyünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda bakır kablonun çalınmasından sonra harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri Yeşilçat köyü ve çevre köylerde yürütülen çalışmalar neticesinde haberleşme kablosunu çalarak ormanlık alanda yaktığı tespit edilen bir zanlıyı yakaladı. Zanlı, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Konuya ilişkin olarak il jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalara devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı