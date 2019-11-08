Kablo hırsızlarının paspaslı kamuflajı işe yaramadı

08.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:31

ADANA'da bir tenis kortunun elektrik kablolarını çalan iki hırsızdan biri, güvenlik kameralarına yakalanmamak için başına 'otomobil paspası' koydu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Millet Bahçesi yanında bulunan tenis kortunda meydana geldi. İddiaya göre, atık kağıt toplayıcısı Şahin Cando (31) ve Gökhan Güçlü (33) korta ait bakım elektirik kablolarını keserek çalmaya başladı. Bu sırada güvenlik kameralarını fark eden Cando, yüzünü gizlemek için başına otomobil paspası koydu. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA