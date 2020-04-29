Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının en önemli başlığı salgın sonrası normalleşme takvimiydi. Bayram sonrası "yüzde yüz normalleşme" gerçekleşmeyecek ancak kademeli olarak yasaklar kalkacak ve kapalı alanlar açılacak. İşte okuldan camiye, restorandan spor merkezlerine normalleşme tarihleri.

Türkiye, 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından gelinen 1.5 aylık sürecin ardından salgın sonrası normalleşmeyi gündemine aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının da en önemli başlığı normalleşme takvimiydi.

HAYAT, KADEMELİ NORMALLEŞECEK

Milliyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında; bakanlıklar, Diyanet, YÖK gibi kuruluşlardan hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda atılacak adımlar ele alınıyor. Bayram sonrası normalleşmenin, "yüzde 100 normalleşme" olmayacağına dikkat çekiliyor. Aşı ortaya çıkana kadar hayat tamamen normale dönemeyecek, bu nedenle kademeli bir geçiş dönemi söz konusu olacak.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Tüm alanlarda ortaya çıkan planlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dönem dönem açıklanacak.

İLK AŞAMA AVM

İlk aşamada AVM'lerde bulunan mağazaların mayıs ortasında açılmaya başlayabileceği ancak AVM'lerdeki restoran ve çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı kararıyla açılabilecek.

RESTORAN VE BARLAR

AVM dışındaki restoranlar ve barların da oturma düzeni güncellenerek açılabileceği ancak disko ve benzeri konser alanı içeren mekanların ise bir süre daha açılmayacağı belirtiliyor.

İşte diğer alanlarla ilgili normalleşme takvimi:

Spor merkezleri: Spor merkezlerinin de yaz sonuna kadar kapalı kalmasının beklendiği belirtildi.

Konser, tiyatro: Yaz aylarında belediyeler ve yerel yönetimler tarafından organize edilen konser, tiyatro ve benzeri toplu etkinliklere de izin verilmeyecek.

Oteller: Dünyada ilk kez uygulanacak sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor.

Seyahat yasağı: Seyahat yasağının bayram sorası da bir süre daha sürmesi ancak izinlerin kolaylaştırılması planlanıyor.

Okullar: Okulların da yaz aylarında açılmayacağı ifade ediliyor.

Camiler: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bayram namazının önlemler alınarak kılınabilmesi için çalışma yaptığı ancak buna izin verilmesinin "şu aşamada" pek mümkün olmadığı değerlendiriliyor. Diyanet'in camilerde aralıkların korunabileceği, bahçelerde önlem alınabileceği yönünde taahhütler verdiği öğrenildi.

NORMALLEŞME AŞAMALARI

Hayatın normalleşmesi 4 aşamada ve kademe kademe gerçekleştirilecek. İşte o aşamalar;

Aşama 0 (Hazırlık dönemi) 4-26 Mayıs 2020

Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020

Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020

Aşama 3: 1 Ocak 2021-Kovid 19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih