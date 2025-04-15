Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başlayan zirvede ekonomik, siyasi ve uluslararası gündeme ilişkin iç ve dış politikadaki kritik başlıklar ele alınacak. Peki, kabine toplantısında 30 bin öğretmen ataması açıklaması yapıldı mı?

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Kabine toplantısı öncesi kulislere yansıyan bir bilgi ise gündem yarattı. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; öğretmen atamalarının kritik kabinede masaya yatırılması bekleniyor.

Bakanlıkların 30 bin öğretmen ataması için ortak noktada buluştuğu belirtilirken; konu bugün Kabine'de ele alınıp rakam netleştirilecek. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

Ayrıca Kabine'nin gündeminde yine 'Terörsüz Türkiye' için atılan ve atılması planlanan adımlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum olacak.

Ukrayna-Rusya savaşı ile yaşanan son gelişmelerin de ele alınması beklenen kabine toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının da masaya da olacağı öğrenildi.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine Toplantısı henüz sona ermedi.