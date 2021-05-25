Kabine Toplantısı ne zaman 2021? 1 Haziran sonrası normalleşmenin ele alınacağı Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

Yeni hafta ile beraber Kabine Toplantısı ne zaman 2021? Sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 1 Haziran yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son yapılan Kabine toplantısında haziran ayına dikkat çekmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman 2021? 1 Haziran sonrası normalleşmenin ele alınacağı Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi belli oldu mu?

1 Haziran sonrası normalleşmenin ele alınacağı Kabine Toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başlarken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devamı, düğün salonlarının açılacağı tarih ve hafta içi akşam için devam eden sokağa çıkma yasağı gibi konular için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olası kararlar bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı bildirilmişti. En son 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın dolayısı ile 31 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması öngörülüyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor.

EN SON HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

HAFTA SONU KISITLAMASINA DEVAM: Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu tedbirler 1 Haziran'a kadar uygulanacak.

DÜĞÜN, NİŞAN VE KINA YOK: Evlendirme işlemleri sürecek. Ancak toplu düğün, nişan, kına yapılamayacak. Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlaması devam edecek. Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.

TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 50 SINIRI: Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edileceği bildirilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler veya çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

SEYAHAT SERBESTLİĞİ: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması yok. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verilecek.

YEME-İÇME YERLERİ PAKET SERVİSE DEVAM EDECEK

Genelgeye göre, yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 arasında sadece paket servis olarak hizmet verebilecek. 17 Mayıs-1 Haziran arasında gazino, taverna, birahane, nargile salonu veya kafeleri, sinema salonları, kahvehaneler, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları ile tematik parklar ise kapalı olacak.

TOPLU TAŞIMA YOK

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI: 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Ancak bu gruplara şehir içi toplu taşıma yasak. Aşı olmayan 65 yaş ve üzeri ise hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.

PAZAR YERLERİ HAFTA İÇİ AÇIK OLACAK

Son dakika genelgesine göre Pazar yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları ise kurulmayacağı, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabileceği, çay ocaklarının sadece esnafa servis yapabileceği belirtildi.

AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 ARASINDA AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi 07.00-20.00 arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, AVM'lerin hafta içi 10.00- 20.00 arasında açık, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

KAMUDA ESNEK MESAİYE DEVAM

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanacağının kaydedildiği genelgede, uzaktan veya dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edileceği kaydedildi.