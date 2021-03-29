Kabine toplantısı bitti mi? 29 Mart Kabine toplantısı karaları neler? Kabine toplantısı sonuçları!

29 Mart Kabine toplantısı bitti mi? 29 Mart Kabine toplantısı karaları neler? Kabine toplantısı sonuçları! Son Kabine toplantısı karaları! Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

29 Mart Kabine toplantısı bitti mi? 29 Mart Kabine toplantısı karaları neler? Kabine toplantısı sonuçları! Son Kabine toplantısı karaları! Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Okullar kapanacak mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?



Normalleşme sürecinin ardından vaka sayılarında yaşanan hızlı artış akıllara "yasaklar geri gelecek mi?" sorusunu getirmişti. Vaka sayısının 30 bine dayanması ve günlük vefat sayısının da 150'leri aşmasıyla birlikte kritik eşiğe gelindi.

Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da Ramazan ayı öncesinde yeni tedbirlerin alınabileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek olan Kabine toplantısı bugün saat 15:30'da başlayacak.

Yaklaşık 3-4 saat sürmesi beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:30: - 20:30 arasında kameraların karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı canlı yayınla CNN TÜRK ekranlarında olacak. Ramazan ayı öncesinde yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da bu açıklama ile birlikte netleşmiş olacak.

29 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantıda gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak. Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak. Yaklaşık 3-4 saat sürmesi beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:30 - 20:30 arasında kameraların karşısına geçeceği tahmin ediliyor. Koronavirüs vaka ve ağır hasta sayılarındaki artışın değerlendirileceği toplantıda, risk haritasının da güncellenmesi bekleniyor.

KARADENİZ'DE VAKA SAYILARI ALARM VERİYOR

Türkiye haritası hızla kırmızıya dönerken, Karadeniz illerinde uzun süredir sayılarda gerileme görülmüyor. Bu durumun nedenlerinden birinin de aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü çok sayıda kişinin hastalığa yakalanması olduğu belirtiliyor. Samsun, 100 bin kişide görülen vaka haritasında 508,97 ile yeniden en yüksek vakanın görüldüğü il oldu. Samsun'u Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova izliyor.

ŞEHİR GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KAPATILABİLİR

Karadeniz'deki iller gibi gerileme sağlanamayan merkezlerde tamamen kapatmanın gündeme gelebilir. İl giriş çıkışlarının da kapatılması da gündemde. İllerin hangi renkte olduğuna bakılmadan düğün, taziye, parklar gibi toplu buluşma alanlarında ilin rengine bakılmaksızın pozitif test sayılarının oranı, yoğun bakımların ve sağlık altyapısının durumu gibi kriterlere göre kısıtlama kararları alınabilecek.

RAMAZAN AYINA ÖZEL DÜZENLEMELER MASADA

İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak, nisan ayında başlayacak Ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapatma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor. Camilerde topluca kılınacak teravih namazları ve 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı gibi konularda da kısıtlamalar söz konusu olabilir.

CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜNDEMDE

Gevşeme kararıyla birlikte kaldırılan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağına geri dönülmesi de gündemde. Harita güncellenirse kafe ve restoranlar da kapanabilir.

AŞILARIN DAĞITIMI DA ELE ALINACAK

Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.