Kabine pazartesi günü toplanıyor! Masada korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı var - Haberler
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Kabine pazartesi günü toplanıyor! Masada korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı var

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılacak. Meclis açılışı öncesinde yapılacak son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, artan vakalar sonrası yeni korona tedbirleri, yeni yasama yılı ve fahiş fiyatlarla mücadele tedbirleri ele alınacak.

TBMM'nin 1 Ekim'deki açılışından önce son Kabine toplantısı, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Önemli konuların ele alınacağı toplantıda 4 önemli başlık öne çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle BM zirvesine katılmak ve Türkevi'nin açılışını yapmak üzere ABD'ye gidişi ve buradaki temasları, Kabine'de görüşülecek. Erdoğan'ın bu temaslar kapsamında da Kabine üyelerine orada yaptığı görüşmeler neticesindeki yol haritasıyla ilgili bilgileri paylaşmasını, istişarelerinin sonuçlarını paylaşması bekleniyor.

Önemli gündem maddelerinden birisi de koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, vaka ve vefat sayılarındaki artış, aşılama oranları ve yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı ve TBMM'nin açılacak olması da Kabine'nin gündeminde. Meclis'in açılmasından sonra gelecek yasalar, hangi yasaların öncelikli olacağı, Meclis'in çalışma takviminde nasıl bir yol haritası izleneceğine karar verilecek.

Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi ise fahiş fiyatlarla mücadele oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üzerinde durduğu bu konu titizlikle değerlendirilecek. Ticaret Bakanlığı'nın atadığı müfettişlerin çalışmaları ve diğer tüm detaylar ele alınacak.

Kabine pazartesi günü toplanıyor! Masada korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı var
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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