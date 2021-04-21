Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar kimler? Hangi bakan gitti, hangi bakan geldi?
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Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar kimler? Hangi bakan gitti, hangi bakan geldi?

Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar kimler? Hangi bakan gitti, hangi bakan geldi?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki, yeni bakanlar kimler? Hangi bakan gitti, hangi bakan geldi? Kabine değişikliği oldu mu?

Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı. Siyaset dünyasında geniş yankı yandıran gelişme sonrası kabine değişikliği oldu mu, yeni bakanlar kimler, hangi bakan gitti, hangi bakan geldi gibisoruların yanıtları araştırıldı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

AK Partili vekilden Kabine revizyonu sinyali: Açıklanacak Bakanlar kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum
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Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı
Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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