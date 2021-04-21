Kabine değişikliği oldu mu? Yeni bakanlar kimler? Hangi bakan gitti, hangi bakan geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki, yeni bakanlar kimler? Hangi bakan gitti, hangi bakan geldi? Kabine değişikliği oldu mu?