Kabine değişikliği oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere göreve kimler getirildi?
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Kabine değişikliği oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere göreve kimler getirildi?

Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin yeni atama kararları belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere göreve kimler getirildi? Kabine değişikliği oldu mu?

Kabine değişikliği oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere göreve kimler getirildi?
01.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama karraları belli oldu. Peki, kabine değişikliği oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere göreve kimler getirildi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İMZASIYLA 3 BAKANLIKTAKİ KRİTİK GÖREVLERE GÖREVE KİMLER GETİRİLDİ?

Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksü atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğüne Yasin Ekrem Serim, Protokol Genel Müdürlüğüne Ahmet Başar Şen, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Selçuk Ünal, Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Başak Türkoğlu, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne Bülent Özcan getirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA ATAMA KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Kutluhan İçöz, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne İsmail Üzmez atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA ATAMA KARARI

Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Orhan Özçalık ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Cemal Çalık'ın ataması gerçekleştirildi.

Manşet

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