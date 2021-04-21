Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikliği ne zaman yapılacak? Yeni Kabine ne zaman açıklanır? Bakan değişikliği olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bunun ardından Kabine değişikliği olacak mı, Kabine değişikliği ne zaman olur? merak edildi. Kabine değişikliği konusu uzun süredir gündemden düşmüyor ev Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikli Resmi gazete açıklaması yapıldı mı gibi konular araştırılıyor.

Siyaset gündeminin sıcak konularından olan kabine değişikliği konusu, uzun süredir manşetleri meşgul ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar Kabine değişikliği olacak mı ve Kabine değişikli Resmi gazete açıklaması yapıldı mı gibi konuları araştırdı. Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikliği ne zaman yapılacak? Bakan değişikliği olacak mı?

YENİ ATAMALAR YAPILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Türkiye Kabine'deki değişiklikleri konuşurken, dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde bayram sonrasında Kabine'de 4-5 kişinin daha değişebileceğini yazdı. Yapılacak değişikliklerle oluşacak yeni Kabine'nin seçime kadar devam edebileceğini belirten kaynaklar, Berat Albayrak'ın kabineye dönüşünün ise beklenmediğini kaydetti.

Haftalardır süren Kabine değişiklikleri beklentisinde ilk adım bu sabaha karşı Resmi Gazete ile gelirken daha kapsamlı bir revizyon için beklenti devam ediyor. Resmi Gazete'de bu sabahın ilk saatlerinde yayımlanan değişikliklerle Ticaret Bakanlığı'na kendi şirketinden dezenfektan alımı ile gündeme gelen Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilirken, bu göreve İstanbul Milletvekilli Mehmet Muş atandı.

"4-5 BAKANLIKTA DAHA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

Reuters'a konuşan kaynaklar, bayram sonrasına en az 4-5 bakanlıkta daha değişiklik olabileceğini ve normal şartlarda seçime kadar bu yeni Kabine ile devam edilebileceğini belirtiyorlar.

AK Parti kongresiyle birlikte hem parti hem TBMM yönetiminde değişiklik yapılırken, Kabine'de de değişiklik yapılacağı bazı partili yetkililer tarafından da açıklanmıştı. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı kısa çalışma tatilinde Kabine üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Kaynaklar Erdoğan'ın her dönem bir Kabine değişikliği yaptığını ve bunun bakanların yorulması ile performansa bağlı olan bir uygulama olduğunu vurguluyorlar.

Bugünkü Resmi Gazete ile açıklanan dar kapsamlı Kabine revizyonu ile birlikte bakanlık sayısı 16'dan 17'ye çıkmış oldu. Mehmet Muş'un hali hazırda devam eden milletvekilliği yemin ederek bakanlık görevine başladığında düşecek. Bu nedenle AKP'nin TBMM'deki vekil sayısı da 289'dan 288'ye geriledi.

"ALBAYRAK'IN DÖNÜŞÜ BEKLENMİYOR"

"Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tek başına çok büyüktü ve çoktandır bölünmesi yönünde bir karar vardı; ikisi aynı anda tamamlanmış oldu. Çalışma Bakanı'nın değişmesi yönünde bir genel kabul de vardı" diyen aynı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayram sonrası beklenen değişikliğin yapılması gibi bir beklenti var. Genel olarak Berat Albayrak'ın bakanlığa dönmesi beklenmiyor. Ama dört-beş bakanlıkta değişiklik beklentisi hakim."