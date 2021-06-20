Kabine 21 Haziran pazartesi günü toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü kabineyi topluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü kabineyi topluyor..

Vaka sayılarında düşüş sürerken gözler normalleşmede yeni yol haritasının belirleneceği

Kabine Toplantısına çevrildi..

Vatandaşın gözü kulağı toplantıdan çıkacak sonuçta..

İki haftada bir yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, NATO

zirvesi nedeniyle geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmemişti.

Bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda düşen vaka sayılarıyla birlikte Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı

saatini ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor..

Toplantı sonrasında turizmciler için de bir açıklama bekleniyor.

Bu kapsamda turizmcilere sağlanan ve bu ay sona erecek KDV desteği uzatılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı