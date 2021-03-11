Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntüleyen mağaza sahibi tutuklandı
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Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntüleyen mağaza sahibi tutuklandı

11.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:32
Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntüleyen mağaza sahibi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, kabinde kıyafet deneyen kadını cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen mağaza sahibi E.Ç., tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, kabinde kıyafet deneyen kadını cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen mağaza sahibi E.Ç., tutuklandı.

İlçe merkezindeki bir giyim mağazasına gelen A.B., beğendiği kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi. A.B. üzerini değiştirdiği sırada kabin yakınında bir kişinin kendisini görüntülemeye çalıştığını fark etti. Kabinden çıkan A.B., cep telefonuyla kendisini görüntüleyen kişinin mağaza sahibi E.Ç. olduğunu gördü. E.Ç.'nin cep telefonunu alan A.B., polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan E.Ç.'nin cep telefonu incelemeye alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ

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