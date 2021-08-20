Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban güçlerinden kaçmaya çalışan Afganlar, tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü Kabil Havaalanı'na akın etti.

Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban güçlerinden kaçmaya çalışan Afganlar, tahliye operasyonlarının sürdürüldüğü Kabil Havaalanı'na akın etti.

Taliban güçlerinin kontrolü ele aldığı Afganistan'da panik havası devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Kabil Havaalanı'nda birçok ülke tarafından tahliye operasyonları sürdürülürken, Taliban güçlerinden kaçmaya çalışan Afganlar bugün de havaalanına akın etti. Havaalanın dışındaki çaresiz bekleyiş bir kez daha kaosa neden oldu. Kalabalıkta bekleyen çocuklu aileler, kurtarılması için bebeklerini elden ele taşıyarak tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti. Ailelerin çaresizce çocuklarından feragat ettiği anlar çevrede bulunan kişilerce kaydedildi. Yürek burkan görüntüler, sivillerin yaşadığı çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Güneşin altında aç ve susuz bekleyen bazı kişilerin baygınlık geçirdiği ifade edildi. Havaalanı dışında elinde belgesi olmasına rağmen içeri yalnızca 15-20 kişinin çok uzun uğraşlar sonucu içeri alındığı ve uçağa binmek için de saatlerce beklediği öğrenildi.

(Abdul Haq Saljuq/İHA)

Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor
Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor
Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor
Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: NATO dışişleri bakanları, Taliban'ı tahliyeleri kolaylaştırmaya çağırdı
Son dakika haber: NATO dışişleri bakanları, Taliban'ı tahliyeleri kolaylaştırmaya çağırdı
İngiltere: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
İngiltere: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
Annesinden ayrı düşen Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
Annesinden ayrı düşen Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Armağan Çağlayan
Spor Marcao Burak Elmas Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 19:21:54. #1.16#

title