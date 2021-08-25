Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor
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Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor Yabancı ülkelerin Kabil'den tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirmesi bekleniyor.

- Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor

KABİL - Yabancı ülkelerin Kabil'den tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirmesi bekleniyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Afganistan vatandaşlarının artık Kabil Havalimanı'na gitmesine izin verilmediğini, havalimanındakilerin evlerine dönmesi gerektiğini ifade etmişti. Afganların güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirten Mücahid, ABD'den de Afganları ülkeden ayrılmaları için teşvik etmemesini istemişti. Mücahid, Kabil'den tahliyeler için verilen son tarih olan 31 Ağustos'un uzatılmasını kabul etmeyeceklerini ve Taliban'ın tüm yabancı uyrukluların bu tarihe kadar tahliye edilmesini istediğini dile getirmişti.

Afganistan'dan ayrılmak isteyen Afganlar, Kabil Havalimanı önündeki su kanalında bekliyor

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin vatandaşlarına ve kendileriyle iş birliği yapan Afganlara yönelik başlattığı tahliye süreci devam ediyor. Taliban'ın dün Afganistan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarına izin verilmeyeceğini duyurmasına rağmen yüzlerce Afgan, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önündeki bekleyişini sürdürüyor. Geceyi havalimanının etrafında geçiren Afganların bekleyişi devam ederken, bazılarının tahliye edilme umuduyla su kanalında beklediği görüldü. Bazı ailelerin ise çocuklarını, yabancı askerlere verdiği kameraya yansıdı.

Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor
Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor
Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor
Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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