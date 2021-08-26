Kabil'den kalkan İtalya'ya ait askeri uçağa ateş açıldı! İçinde siviller de var

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra tahliyeler devam ederken Kabil'den kalkan İtalya'ya ait bir askeri uçağa ateş açıldığı bildirildi. Uçakta Afgan sivillerin de olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.