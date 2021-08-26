Kabil'den kalkan İtalya'ya ait askeri uçağa ateş açıldı! İçinde siviller de var
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra tahliyeler devam ederken Kabil'den kalkan İtalya'ya ait bir askeri uçağa ateş açıldığı bildirildi. Uçakta Afgan sivillerin de olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Afganistan'dan NATO güçlerinin çekilmeye başlamasından sonra ülkede kontrolü ele geçiren Taliban, 31 Ağustos'a kadar tahliyelerin tamamlanmasını beklediğini açıklamıştı. Taliban ayrıca, Afganistanlıların ülkeden ayrılmasına izin vermeyeceğini de belirtmişti.
KALKIŞTAN SONRA ATEŞ AÇILDI
Reuters'ın haberine göre; Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkan İtalyan uçağına ateş açıldı. Afgan sivilleri taşıyan uçağa kalkıştan dakikalar sonra ateş açıldı.
UÇAK HASAR GÖRMEDİ
İtalya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, olayı doğrularken uçağın hasar görmediğini de sözlerine ekledi.
UÇAKTA 100 AFGAN SİVİL VARDI
Uçakta seyahat eden bir İtalyan gazeteci, uçakta yaklaşık 100 Afgan sivilin olduğunu söyledi.