Kabil'deki kadın doğum hastanesine yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Kabil'deki kadın doğum hastanesine yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yeni doğan bebeklerin de olduğu bir kadın doğum hastanesine polis üniformalı kişilerce yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı. Yaşamını yitirenler arasında yeni doğan bebekler, anneler ve hemşireler var.

Kabil'deki kadın doğum hastanesine yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı
13.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:18

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıda en az 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Salı sabah saatlerinde bölgeye giden polis üniformalı en az 3 kişi, uluslararası insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'ın kadın doğum kliniği olarak çalıştırdığı Daştibarçi Hastanesi'ne, el bombaları ve ateşli silahlarla saldırdı.

Takibin ardından aynı gün öğleden sonra güvenlik güçleri 3 saldırganı da öldürdü.

Saldıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban da saldırıyla bağlantıları olduğu iddialarını yalanladı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban ve diğer örgütlere yönelik operasyonların devam etmesi talimatı verdi.

Gani, militanların 'şiddetin sona ermesi' çağrılarını görmezden geldiklerini söyledi.

Ülkenin doğusunda Nangarhar'da da bir cenazeyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi. En az 32 kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi.

Hastanedeki saldırının sorumlularıyla ilgili ise hiçbir örgütten açıklama gelmedi.

New York Times gazetesi, anneleri ölen 15 bebeğin akrabalarının hastaneye gidip çocuklara ne olacağıyla ilgili bilgi almak istediklerini yazdı.

Gazete, Salı günkü saldırılarda toplam 100 kişinin öldüğünü belirtip artan şiddet olaylarının, barış çabalarının kırılganlığını gösterdiğini ifade etti.

Hastanenin bulunduğu mahallede çoğunlukla Şiilerden oluşan Hazara toplumu yaşıyor. Bölge, daha önce IŞİD'in saldırılarına uğramıştı. IŞİD son olarak Mart ayında Hazara toplumunun önde gelen isimlerinden birinin cenazesinde de saldırı düzenlemişti.

Hastanede ne oldu?

Kabil'de doğum hastanesindeki saldırı yerel saatle sabah 10'da düzenlendi. Bölge sakinleri önce iki patlama sesi, sonra silahlı çatışma sesleri duyduklarını söyledi.

BBC'ye konuşan saldırıdan kaçan bir doktor hastanede yaklaşık 140 kişinin bulunduğunu söyledi.

Hastane yakınlarında çalışan esnaf Ramazan Ali, Reuters haber ajansına "Saldırganlar hastanedeki herkese herhangi bir gerekçe olmaksızın ateş ediyorlardı" dedi.

Afgan güvenlik güçleri 100 kadın ve çocuk ile üç yabancı uyruklu kişiyi kurtardı.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu Haber
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti Haber
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara Haber
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı Haber
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Sinem Kobal Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran
Daha Fazla Kadın Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kabil'deki kadın doğum hastanesine yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 16:15:00. #1.14#
title