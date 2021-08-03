Kabil'de Savunma Bakanı Muhammedi'nin evinin önünde bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin, Kabil'in Şir Pur bölgesindeki evinin önünde, akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin, Kabil'in Şir Pur bölgesindeki evinin önünde, akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Emniyet yetkilileri, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı, akşam saatlerinde Muhammedi'nin evinin önünde patlatmasının ardından diğer saldırganların başka bir eve girerek rastgele ateş açmaya başladığını bildirdi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, bölgeye giden tüm cadde trafiğe kapatıldı.

Birinci saldırının ardından peş peşe iki bomba sesinin duyulduğu belirtildi.

Saldırganların etkisiz hale getirilmesi için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

Saldırıyı, henüz üstlenen olmadı.

Kabil'in en lüks semtlerinden olan Şir Pur'da, birçok bakanın ve milletvekilinin evi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat