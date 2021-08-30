Kabil'de havalimanına yönelik saldırı hava savunma sistemiyle önlendi
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Kabil'de havalimanına yönelik saldırı hava savunma sistemiyle önlendi

Kabil'de havalimanına yönelik saldırı hava savunma sistemiyle önlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı girişimi hava savunma sistemi tarafından engellendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı girişimi hava savunma sistemi tarafından engellendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de tahliye operasyonlarının sürdüğü Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı 5 roketle hedef alındı. Güvenlik gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, ateşlenen füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini belirtti. Yetkili, ilk belirlemelere göre ABD tarafında herhangi bir kayıp olmadığını, ancak durumun değişebileceğini ifade etti.

Saldırı girişimine yönelik Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın roket saldırısı hakkında Başkan Joe Biden'ı bilgilendirdiği duyuruldu. Biden'a havalimanındaki operasyonların kesintisiz devam ettiği bilgisinin verildiği aktarıldı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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