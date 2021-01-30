Kabe fotoğrafının yere serilmesinde 4 şüpheliden 2'sine tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, diğer 2 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 2 şüpheliye ise ev hapsi şeklinde adli kontrol istendi.

Ayrıca LGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde dini sembollere hakaret edilmesi olayıyla ilgili olarak resen başlatılan soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur.

PKK'YA AİT DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca LGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı