Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferler iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın bazı arabalı vapur seferleri yapılamayacak.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın bazı arabalı vapur seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinin yarın için olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel