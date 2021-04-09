Kabaktepe: "İBB başkanı, AK Parti projelerini yeniden İstanbullulara tanıtıyor"
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Kabaktepe: "İBB başkanı, AK Parti projelerini yeniden İstanbullulara tanıtıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kabaktepe: 'İBB başkanı, AK Parti projelerini yeniden İstanbullulara tanıtıyor'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB Başkanı'na teşekkür ediyorum.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB Başkanı'na teşekkür ediyorum. AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılışını yaptığı Kemerburgaz'daki mevsimlik seranın, Kadir Topbaş döneminde projelendirilip 2015 yılında hizmete alındığı ortaya çıktı.

2015'ten 2019'a kadar kesintisiz hizmet veren serada üretimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından durdurulduğu öğrenildi.

Metruk halde bırakılan sera 2 yıl sonra ancak açılabildi. Konuyla alakalı açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB Başkanı'na teşekkür ediyorum. AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış" dedi.

Elektrik enerjisiyle çalışan mevsimlik sera projesinin Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde hazırlandığı öğrenildi. Kemerburgaz'da yapımına başlanan proje 18 Mayıs 2015 tarihinde resmi açılışla hizmete başlamış.

2015'ten beri kesintisiz faaliyetteydi

Açıldığı günden beri serada üretimin kesintisiz devam ettiği 2019 yılında CHP'li yönetimin iş başına gelmesiyle çalışmaların durdurulduğu ortaya çıktı.

"İBB Başkanı yeni tanıtım filmini Kemerburgaz'da çekti"

Konuyla alakalı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bir açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tüm mesaisini, AK Parti projelerini yeniden tanıtarak geçirdiğine dikkat çeken Kabaktepe, "İBB Başkanı'na teşekkür ediyorum. AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış. Kadir Ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu proje de onun zamanında yapılmıştı" dedi. - İSTANBUL

Kabaktepe: 'İBB başkanı, AK Parti projelerini yeniden İstanbullulara tanıtıyor'
Kabaktepe: 'İBB başkanı, AK Parti projelerini yeniden İstanbullulara tanıtıyor'
Kabaktepe: 'İBB başkanı, AK Parti projelerini yeniden İstanbullulara tanıtıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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