Kabaktepe'den İBB'ye otobüs eleştirisi: "İstanbul'u 'turist' anlayışıyla yönetemezsiniz"
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Kabaktepe'den İBB'ye otobüs eleştirisi: "İstanbul'u 'turist' anlayışıyla yönetemezsiniz"

Kabaktepe'den İBB'ye otobüs eleştirisi: 'İstanbul'u 'turist' anlayışıyla yönetemezsiniz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, toplu taşımadaki ihmallerin vatandaşlar için büyük eziyetine dönüştüğünü söyleyerek, "Otobüslerin bakım ve onarımı için 1 milyar TL'nin üzerinde ihale yaptılar.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, toplu taşımadaki ihmallerin vatandaşlar için büyük eziyetine dönüştüğünü söyleyerek, "Otobüslerin bakım ve onarımı için 1 milyar TL'nin üzerinde ihale yaptılar. Sonuç; vatandaşa otobüs ittirmek yasak. İETT çatısı altında toplanan Özel Halk Otobüsü sahiplerine de 3-4 aydır para ödenmiyor. Yönetmekle görevlendirildikleri kurumun iş ve işleyişini gereği gibi yerine getiremiyorlar. Siyasette turist olamazsınız. Ne de olsa birkaç gün sonra gideceğim diyen turist umursamazlığıyla kent yönetilmez" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Yavuz Oğhan'ın "bidebunu izle" youtube kanalının canlı yayın konuğu oldu. Programdaki konuşmasında son dönemde toplu taşımada yaşanan sorunlarla ilgili de açıklama yapan Kabaktepe, "Düzenli bakım ve onarımları yapılmadığı için hemen hemen her gün otobüsler yolda kalıyor. Vatandaşlara ittirilmek durumunda bırakılıyor. CHP'li İBB yönetiminin bu sorun için ürettiği çözüm ise 'Otobüsleri vatandaşlara ittirirseniz sizi işten atarım' diye şoförlere mesaj çekmek oldu" dedi.

"Otobüs arızaları önceki dönemlere kıyasla 6-7 kat arttı"

İstatistik olarak otobüs arızalarının son dönemde daha da arttığına dikkat çeken Kabaktepe, "İETT çatısı altında birleşen Özel Halk Otobüsü sahiplerinin de paraları 3-4 aydır ödenmiyor. Bozulan otobüslerin içinde İETT'nin kendi otobüsleri de var Özel Halk Otobüsleri de var. Hatta ben arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Bu makinedir, her zaman bozulur. Lütfen bir istatistik yapın ve bizim dönemle kıyaslayın.' Sonuç olarak baktık ki kabul edilebilir ve tahammül edilebilir sınırın üstünde bir bozulma var. Bizim dönemimizde 1 yaşanmışsa şimdi 6-7 yaşanıyor" diye konuştu.

"1 milyar TL bakım-onarım ihalesi alan şirket nerede?"

Otobüslerin bakım ve onarımı için İBB'nin 1 milyar TL'yi aşkın ihale verdiğini ifade eden Kabaktepe, "Otobüslerin yolda kalmasının yanı sıra klimaların çalışması gibi araç içi sistemlerin bakım ve onarımında da ilgisizlik var. Ama İBB, otobüslerin bakım ve onarımı için 1 milyar TL'nin üzerinde ihale yaptı. Üstelik bu ihaleyi alan şirket, CHP'li bir ismin de yer aldığı bir şirketmiş. O halde bu şirket ne yapıyor? Yeni otobüs alınması için yapılmamış bu ihale. Bakım ve onarım yapılması için yapılmış. O zaman yapsın işini" diye konuştu.

"Siyasette 'turist' olamazsınız"

2024'te gideceğini anlayan CHP'li yönetimin İBB'yi turist umursamazlığıyla idare ettiğini söyleyen Kabaktepe, "Yönetmekle görevlendirildikleri kurumun iş ve işleyişini gereği gibi yerine getiremiyorlar. İşte burada 'turist' yaklaşımı var. Siyasette turist olamazsınız. Ne demek turist yaklaşımı? Tatil amaçlı bir yere gittiğinizde her şeye dikkat etmez, hiçbir şeyi çok önemsemezsiniz. Ne de olsa birkaç gün sonra gideceğim deyip umursamazsınız. Turist anlayışıyla kent yönetilmez. Kent, canlı bir organizmadır. Sürekli yeni ihtiyaçlar duyar. CHP'li İBB yönetimi iş başına geldiğinde duyulan ihtiyaçlar ile şimdi duyulan ihtiyaçlar da farklı." ifadelerini kullandı.

"Bin yeni taksi onaylandı"

İBB'nin yeni taksi talebi hakkında da açıklama yapan Kabaktepe, "Geçtiğimiz UKOME toplantısında bin yeni taksi teklifi onaylandı. Büyükşehir Belediyesi bir an evvel bin yeni taksinin işlemlerini tamamlasın, piyasaya alsın. Ondan sonra da ikinci bin' konuşalım, durumları değerlendirelim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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