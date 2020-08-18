Kabak çorbası tarifi: Kabak çorbası nasıl yapılır? Kabak çorbası yapılışı Kabak çorbası, yoğurt ve nanenin eşsiz uyumuyla nefis bir tat ortaya çıkarıyor. Taze kabaklarla yapılan çorba, soğuk olarak tüketiliyor. Kabak çorbası malzemeleri neler?

Kabak çorbası, yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olmasının yanı sıra sağlık deposu bir yemektir. Yapılışı oldukça basit ve her damak tadına uygun çorba türüdür. Yoğurtlu kabak çorbası yapılışı haberimizde...

KABAK ÇORBASI MALZEMELERİ

3 kabak

3 soğan

3- 4 dal dereotu

2 çorba kaşığı margarin

6 su bardağı su

1 kase yoğurt

Yarım su bardağı un

Kırmızı toz biber

Nane

Tuz

KABAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kabaklar temizlenip doğranır ve dereotunu da iyice kıyılır. Soğanlar soyulduktan sonra küçük küçük doğranır.

Margarini tencerede eritilir, soğanlar pembeleşinceye kadar sote edilir. Kabaklar da soğana eklenip birkaç dakika kavurulur.

Ardından tuz ve su ilave edilerek kısık ateşte 20 dakika pişirilir. Blenderden veya tel süzgeçten geçirerek servis kasesine alınır.

Ayrı bir kapta yoğurt ve un birbirine yedirilerek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırılır. Çorba suyundan 1 kepçe alıp karışıma ilave edilir ve karışım çırpılır.

Hazırlanan yoğurtlu karışım, çorbaya yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ilave edilir. 3 dakika daha kaynatıldıktan sonra ateşten alınır. Kırmızı toz biber, dereotu ve nane ile tatlandırılabilir.