Kabaceviz Şelalelerinde sonbahar güzelliği

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelalelerinde, sonbaharın gelişiyle birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelalelerinde, sonbaharın gelişiyle birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kabaceviz Şelaleleri, her mevsim farklı renk tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 3 ayrı kademeden oluşan şelaleler, dağcılık ve kampçılık gibi çeşitli aktivitelere de imkan sağlıyor. Yalnızca bölge halkının değil, turistlerin de ziyaret ettiği şelaleler, sonbaharla birlikte dökülen yaprakların ardından fotoğraf tutkunlarının da uğrak adresleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA