Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel aşk mı yaşıyor? Çağla Şikel kaç yaşında? Kaan Yıldırım kaç yaşında?

Hadise ile uzun süredir birliktelik yaşadıktan sonra ayrılan ikili, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları sildi. Bu ayrılıktan sonra Kaan Yıldırım hakkında yeni bir bilgi ortaya atıldı. Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel aşk mı yaşıyor? Çağla Şikel kaç yaşında? Kaan Yıldırım kaç yaşında?

Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel aşk mı yaşıyor? haberleri çıktı.Çağla Şikel kaç yaşında? Kaan Yıldırım kaç yaşında?

KAAN YILDIRIM VE ÇAĞLA ŞİKEL AŞK MI YAŞIYOR?

Hadise ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım'ın 42 yaşındaki Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği konuşuldu.

ÇAĞLA ŞİKEL KAÇ YAŞINDA?

Çağla Şikel 1979 doğumlu olup 42 yaşındadır. Çağla Şıkel2 Ocak 1979 yılında Asuman ve Hüseyin Şikel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Çağla Şikel Türk oyuncu, sunucu ve mankendir. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.

KAAN YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Genç oyuncu Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.