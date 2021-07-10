Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt!

Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt! O fotoğraflar ortaya çıktı… Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken gözler Hadise'ye çevrilmişti. Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile ilişkisinden sonra Hadise'nin de aşkı ortaya çıktı. Hadise ünlü bir kafenin sahibiyle yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Çiftin Bodrum'daki bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ise iddiaları güçlendirdi. İşte o fotoğraflar…