Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt!
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Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt!

Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt! O fotoğraflar ortaya çıktı… Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken gözler Hadise'ye çevrilmişti. Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile ilişkisinden sonra Hadise'nin de aşkı ortaya çıktı. Hadise ünlü bir kafenin sahibiyle yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Çiftin Bodrum'daki bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ise iddiaları güçlendirdi. İşte o fotoğraflar…

Uzun süredir birlikte olan ve evlilik haberleri beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son verdi.

İkiliden Kaan Yıldırım'ın ayrılık sonrası ünlü model Çağla Şıkel ile Çeşme tatilinde yakınlaştığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından bir gelişmede Hadise cephesinde yaşandı.

2. sayfanın haberine göre; Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile ilişki yaşadığı haberlerinin ardından Hadise'nin de aşkı ortaya çıktı. Hadise'nin ünlü bir kafenin sahibi Mehmet Dinçerler ile yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Bodrum'daki bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüleri ise iddiaları güçlendirdi. Öte yandan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in mekana el ele geldiği öne sürüldü.

Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt!
Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt!
Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt!

Kaynak: Snob Magazin

Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Bomba aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
Bomba aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
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Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel iddialarına Hadise cephesinden jet yanıt! - Haberler Magazin
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