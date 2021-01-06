Kaan Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni mi? Kaan Tatlıtuğ mesleği ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Kaan Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni mi? Kaan Tatlıtuğ mesleği ne?

06.01.2021 21:14 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:17
Kaan Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni mi? Kaan Tatlıtuğ mesleği ne?

Exxen Konuşanlar programında Hasan Can Kaya'nın konuğu olan Kaan Tatlıtuğ izleyenler tarafından merak edildi. Kıvanç Talıtuğ'un akrabası olduğunu söyleyen Kaan Tatlıtuğ araştırılmaya başlandı. Peki, Kaan Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni mi? Kaan Tatlıtuğ mesleği ne? İşte tüm cevapları...

Kaan Tatlıtuğ, Exxen'de Hasan Can Kaya'nın programı olan Konuşanlar'da görüldü. İzleyenler, hemen Kaan Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni mi? Kaan Tatlıtuğ mesleği ne? sorularını araştırmaya başladı. Sizin için araştırdık...

KAAN TATLITUĞ KİMDİR?

Kaan Tatlıtuğ, programda da söylediği gibi ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzenidir. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Kaan Tatlıtuğ da kuzeni Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyuncudur ve müzisyendir. Kaan Tatlıtuğ, 26 Temmuz 1996'da Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir ve 25 yaşındadır. İlköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite eğitimlerini Adana'da tamamlayan Kaan Tatlıtuğ'un iki adet kardeşi vardır. Kuzeni Kıvanç Tatlıtuğ gibi Adana'da büyüyen Tatlıtuğ, şimdilerde İstanbul'da yaşamaktadır. Ayrıca genç müzisyen Kaan Tatlıtuğ, DJ'lik de yapmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pınar Gültekin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Enis Arıkan Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Metin Oktay Fatih Terim Güven Yalçın Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaan Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni mi? Kaan Tatlıtuğ mesleği ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 21:17:26. #1.15#
title