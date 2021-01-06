Kaan Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni mi? Kaan Tatlıtuğ mesleği ne?

Exxen Konuşanlar programında Hasan Can Kaya'nın konuğu olan Kaan Tatlıtuğ izleyenler tarafından merak edildi. Kıvanç Talıtuğ'un akrabası olduğunu söyleyen Kaan Tatlıtuğ araştırılmaya başlandı. Peki, Kaan Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni mi? Kaan Tatlıtuğ mesleği ne? İşte tüm cevapları...

Kaan Tatlıtuğ, Exxen'de Hasan Can Kaya'nın programı olan Konuşanlar'da görüldü. İzleyenler, hemen Kaan Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaan Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzeni mi? Kaan Tatlıtuğ mesleği ne? sorularını araştırmaya başladı. Sizin için araştırdık...

KAAN TATLITUĞ KİMDİR?

Kaan Tatlıtuğ, programda da söylediği gibi ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kuzenidir. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Kaan Tatlıtuğ da kuzeni Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyuncudur ve müzisyendir. Kaan Tatlıtuğ, 26 Temmuz 1996'da Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir ve 25 yaşındadır. İlköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite eğitimlerini Adana'da tamamlayan Kaan Tatlıtuğ'un iki adet kardeşi vardır. Kuzeni Kıvanç Tatlıtuğ gibi Adana'da büyüyen Tatlıtuğ, şimdilerde İstanbul'da yaşamaktadır. Ayrıca genç müzisyen Kaan Tatlıtuğ, DJ'lik de yapmaktadır.