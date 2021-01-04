Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner hayatı ve biyografisi

Bir çok dizi ve filmlerde rol alan En İyi Erkek ödülü kazanan Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir? Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner hayatı ve biyografisi

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ile tanınan Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir? Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli? Kaan Taşaner hayatı ve biyografisi

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Kaan Taşaner, 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Taşaner, 41 yaşındadır. Kaan Taşaner, oyuncu Sacide Taşaner annesidir. 17 yaşında Antalya'da iken bir tiyatro topluluğunun kurslarına katıldı.

Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Tiyatro Ana sanat Dalı bölümünden 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında 95180108 numaralı öğrencisi iken mezun oldu.

Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.

2004 yılında "Büyük Buluşma" adlı dizide rol alarak dizi hayatına başladı.

Kaan Taşaner , 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizide, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Seda Güven, Deniz Türkali, Engin Öztürk, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.

2012 yılında "Kuzey Güney" adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Merve Boluğur, Mustafa Avkıran, Semra Dinçer, Zerrin Tekindor, Hale Soygazi, Bade İşçil ile birlikte oynadı.

2013 yılında "Kayıp" adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı.

8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

Ödülleri :

2012 - TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu- Fatmagül'ün Suçu Ne?

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

1998 - Karanlıkta ilk ışık Kubilay

2000 - Asiye Nasıl Kurtulur

2001 - Deli Dumrul

2003 - Vanya Dayı

2004 - Soyut Padişah

2005 - Ana Hanım Kız Hanım

2006 - Buzlar Çözülmeden

2009 - Eros Pansiyon

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Diriliş: Ertuğrul Gazi (Gündoğdu) (TV Dizisi)

2013 - Kayıp (Kemal Özdemir) (TV Dizisi)

2012 - Kuzey Güney (Şeref Komiser) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Erdoğan Yaşaran) (TV Dizisi)

2008 - Kendi Okulumuza Doğru (Ozan Öğretmen) (TV Dizisi)

2007 - Hakkını Helal Et (Tayfun) (TV Dizisi)

2005 - Beşinci Boyut (Galip) (TV Dizisi)

2004 - Büyük Buluşma (TV Dizisi)