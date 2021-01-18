Kaan Taşaner, kendisinden 17 yaş küçük meslektaşıyla aşk yaşıyor
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Kaan Taşaner, kendisinden 17 yaş küçük meslektaşıyla aşk yaşıyor

18.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:51
Kaan Taşaner, kendisinden 17 yaş küçük meslektaşıyla aşk yaşıyor

ÖZEL HABER... 'Uyanış büyük Selçuklu' dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da yeni sevgilisiyle yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Kaan Taşaner'in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte Snob Magazin'den Arif Hür'ün özel haberi...

Kız arkadaşıyla yürüş yaptığı esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaan Taşaner, "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor." demişti. Taşaner, sevgilisinin kim olduğunu açıklamamıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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