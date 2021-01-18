Kaan Taşaner, kendisinden 17 yaş küçük meslektaşıyla aşk yaşıyor

Kız arkadaşıyla yürüş yaptığı esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaan Taşaner, "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor." demişti. Taşaner, sevgilisinin kim olduğunu açıklamamıştı.

Kaynak: Snob Magazin