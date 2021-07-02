Kaan Tangöze-Kıvılcım Ural çiftini yıkan ölüm haberi

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural çifti aldıkları ölüm haberiyle yıkıldı. Ural'ın babası Fikret Ural yaşamını yitirdi. İşte ayrıntılar...

Duman'ın solisti Kaan Tangöze ile evli olan Kıvılcım Ural, aldığı acı haberle sarsıldı.

Türkiye'nin ilk rock gruplarından Mavi Işıklar'ın gitaristi Fikret Ural'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

"HAYATIN MANASIZLIĞINI DAHA İYİ ANLADIM"

Baba acısıyla sarsılan Kıvılcım Ural, "Bu acıyı anlatacak kelime yok. İçim bir okyanus gibiydi, sen gidince tüm sular çekilmiş gibi hissediyorum. Artık kanadım kırık ve yalnızım. Senin üzerine toprak atıldıktan sonra bu hayatın manasızlığını daha iyi anladım.

"KALBİM KIRIK..."

En son telefon konuşmamızda, bahçedeki ağaçlardan ve sakinlikten bahsediyordun. Mutlu olduğunu bilmek çok güzeldi. Ancak bir sabah hastaneye kaldırıldığında entübe olduğunu bize söylediler. ve seni kaybettik... Seni çok seviyorum babacım. Kalbim kırık ama artık sen her yerdesin" diyerek duygularını ifade etti.

Kaynak: Snob Magazin