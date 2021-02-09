Kaan Tangöze ile Kıvılcum Ural çifti Emirgan'da ortaya çıktı! O detay dikkat çekti
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Kaan Tangöze ile Kıvılcum Ural çifti Emirgan'da ortaya çıktı! O detay dikkat çekti

09.02.2021 23:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 23:50
Kaan Tangöze ile Kıvılcum Ural çifti Emirgan'da ortaya çıktı! O detay dikkat çekti

Duman'ın solisti Kaan Tangöze, önceki gün eşi Kıvılcım Ural ve çocukları ile Emirgan sahilinde görüntülendi. Mekanların kapalı olması sebebiyle aldıkları yiyecekleri araçlarında yiyen müzisyen ve ailesinin keyfi bir hayli yerindeydi. Tangöze'nin haberlere konu olan yeşil montunu yine üzerinden çıkarmadığı görüldü. İşte detaylar...

Tangöze, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Gazetecilerle sohbet eden Kıvılcım Ural, "Sürekli evde olduğumuz için, bir şeyler yemeğe çıktık. Çocuklarda biraz hava aldı" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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