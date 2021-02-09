Kaan Tangöze ile Kıvılcum Ural çifti Emirgan'da ortaya çıktı! O detay dikkat çekti

Duman'ın solisti Kaan Tangöze, önceki gün eşi Kıvılcım Ural ve çocukları ile Emirgan sahilinde görüntülendi. Mekanların kapalı olması sebebiyle aldıkları yiyecekleri araçlarında yiyen müzisyen ve ailesinin keyfi bir hayli yerindeydi. Tangöze'nin haberlere konu olan yeşil montunu yine üzerinden çıkarmadığı görüldü. İşte detaylar...