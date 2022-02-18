Ünlü sanatçıların sunumuyla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerin ilgi odağı oldu. Program hakkında detaylar merak edilirken Şarkılar Bizi Söyler programı konuğu Kaan Sekban kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kaan Sekban kaç yaşında, nereli? Kaan Sekban şarkıları araştırıldı.

KAAN SEKBAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Ocak 1983

39 yaşında

Kaan Sekban, 18 Ocak 1983'te Semiramis ve Kurtuluş Sekban çiftinin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı. Garanti Bankası'nda on yıl çalıştıktan sonra beklediği terfiyi alamayınca görevinden istifa etti. Daha sonra oyuncu olmak için atölyelere katıldı ve bir müzikalde rol aldı. Evinde çektiği ve kurumsal hayatı hicvettiği skeçlerle ünlendi. Tebrikler Kovuldunuz! adlı kitabı Haziran 2017'de yayımlandı. Bir derginin okuyucu anketinde "yılın en iyi liderlik kitabı" seçildi. Sekban daha sonra Kaan Sekban Saçmalar adlı tek kişilik sahne gösterileri yapmaya başladı.

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