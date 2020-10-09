Kaan Boşnak - Seni Buldum Ya şarkı sözleri | Kaan Boşnak kimdir, eşi kimdir?
Alternatif müzik sektörünün sevilen gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, bir single yayınladı. Kaan Boşnak Seni Buldum Ya şarkı sözleri | Kaan Boşnak kimdir, eşi kimdir?
Alternatif müzik gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokalisti ve gitaristi olan başarılı şarkıcı Kaan Boşnak, solo şarkılarını dinleyenleri için paylaşmaya devam ediyor. Kaan Boşnak Seni Buldum Ya şarkı sözleri nedir? Kaan Boşnak kimdir, eşi kimdir?
KAAN BOŞNAK SENİ BULDUM YA ŞARKI SÖZLERİ
Önümüzden bu günümüzden
Çalınanı bize geri veremezler
Biz de yüzer ya da film izler
Güç alırız birbirimizden
Uzak bir kıtada sıfırdan başlayıp
Hiçbir şey almayız gerimizden
İkimizde biraz deliyiz ha
Güç alırız birbirimizden
Burada daha kaç günümüz var
Ne zaman kalkar uçan otobüsler
Biz gezeriz ama bizi izler
Sana verecek şeyim çok
Karışınca ana bileşenler
Değişik der asıl değişenler
Kendiliğinden gelişenlere
Diyecek şeyim yok..
[Nakarat]
Seni buldum ya başka ne isterim
Dursun dünya, tozu ben temizlerim
Seni buldum ya başka ne isterim
Dursun dünya, tozu ben temizlerim
Çok bir olay yok görünürde
Kanayıp kapanan yer derinimde
Kim ne bilir de ne düşünür de
Size gülecek yerim yok..
Sadece geceleri buluşanlar
Dinlemeden bizi konuşanlar
Yüzde kaçı sudan oluşanlar
Sizi salacak ipim yok..
[Nakarat]
Seni buldum ya başka ne isterim
Dursun dünya, tozu ben temizlerim
Seni buldum ya başka ne isterim
Dursun dünya, tozu ben temizlerim
KAAN BOŞNAK KİMDİR?
Alternatif müzik sektörünün sevilen gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un vokalisti ve gitaristi olan Kaan Boşnak, amatör parçalarıyla 2010 yılından beri müzik sektöründedir.
Tam adı Sabahattin Kaan Boşnak olan ünlü isim, Marmara Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde okumuştur. Burada 3 Maymyn adlı grubunu kurmuştur. Boşnak, müzik tarzında Nick Cave, Erkin Koray, Kesmeşeker ve Cemiyette Pişiyorum'dan etkilenmiştir.
KAAN BOŞNAK KAÇ YAŞINDA?
4 Eylül 1992 yılında dünyaya gelen Kaan Boşnak 28 yaşındadır. Başak burcu olan Boşnak, şarkılarında da bunu sık sık belirtiyor.
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ ALBÜMLERİ
Evdekilere Selam (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2013)
Otoban Sıcağı (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2014)
Akustik Travma (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2018)
KAAN BOŞNAK ŞARKILARI
Güzel Değil (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)
Ne Farkeder (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)
Canavar (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)
Sandal (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)
Yorgunum Ve Ağrılar (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)
Yıkılma Sakın (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)
Demos (Kaan Boşnak/ EP/ 2018)
Boş Gemiler (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2018)
Koptu Kayış (Sansar Salvo feat. Kaan Boşnak/ 2019)
Varsın (Kaan Boşnak & Anıl Piyancı/ Single/ 2019)
Ölsem Yeridir (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2019)
Kazılı Kuyum (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2020)
Tutunamayız (Kaan Boşnak/ 2020)
Bırakma Kendini (Kaan Boşnak/ 2020/ Single)
Bebeğim (Kaan Boşnak/ 2020/ Single)
Seni Buldum Ya (Kaan Boşnak/ 2020/ Single)
KAAN BOŞNAK'IN EŞİ KİMDİR?
Kaan Boşnak 2020 yılında, Başak Ceylan Torun Boşnak ile hayatını birleştirdi.