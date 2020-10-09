Kaan Boşnak - Seni Buldum Ya şarkı sözleri | Kaan Boşnak kimdir, eşi kimdir?

Alternatif müzik sektörünün sevilen gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, bir single yayınladı. Kaan Boşnak Seni Buldum Ya şarkı sözleri | Kaan Boşnak kimdir, eşi kimdir?

Alternatif müzik gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokalisti ve gitaristi olan başarılı şarkıcı Kaan Boşnak, solo şarkılarını dinleyenleri için paylaşmaya devam ediyor. Kaan Boşnak Seni Buldum Ya şarkı sözleri nedir? Kaan Boşnak kimdir, eşi kimdir?

KAAN BOŞNAK SENİ BULDUM YA ŞARKI SÖZLERİ

Önümüzden bu günümüzden

Çalınanı bize geri veremezler

Biz de yüzer ya da film izler

Güç alırız birbirimizden

Uzak bir kıtada sıfırdan başlayıp

Hiçbir şey almayız gerimizden

İkimizde biraz deliyiz ha

Güç alırız birbirimizden

Burada daha kaç günümüz var

Ne zaman kalkar uçan otobüsler

Biz gezeriz ama bizi izler

Sana verecek şeyim çok

Karışınca ana bileşenler

Değişik der asıl değişenler

Kendiliğinden gelişenlere

Diyecek şeyim yok..

[Nakarat]

Seni buldum ya başka ne isterim

Dursun dünya, tozu ben temizlerim

Seni buldum ya başka ne isterim

Dursun dünya, tozu ben temizlerim

Çok bir olay yok görünürde

Kanayıp kapanan yer derinimde

Kim ne bilir de ne düşünür de

Size gülecek yerim yok..

Sadece geceleri buluşanlar

Dinlemeden bizi konuşanlar

Yüzde kaçı sudan oluşanlar

Sizi salacak ipim yok..

[Nakarat]

Seni buldum ya başka ne isterim

Dursun dünya, tozu ben temizlerim

Seni buldum ya başka ne isterim

Dursun dünya, tozu ben temizlerim

KAAN BOŞNAK KİMDİR?

Alternatif müzik sektörünün sevilen gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un vokalisti ve gitaristi olan Kaan Boşnak, amatör parçalarıyla 2010 yılından beri müzik sektöründedir.

Tam adı Sabahattin Kaan Boşnak olan ünlü isim, Marmara Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde okumuştur. Burada 3 Maymyn adlı grubunu kurmuştur. Boşnak, müzik tarzında Nick Cave, Erkin Koray, Kesmeşeker ve Cemiyette Pişiyorum'dan etkilenmiştir.

KAAN BOŞNAK KAÇ YAŞINDA?

4 Eylül 1992 yılında dünyaya gelen Kaan Boşnak 28 yaşındadır. Başak burcu olan Boşnak, şarkılarında da bunu sık sık belirtiyor.

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ ALBÜMLERİ

Evdekilere Selam (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2013)

Otoban Sıcağı (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2014)

Akustik Travma (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Albüm/ 2018)

KAAN BOŞNAK ŞARKILARI

Güzel Değil (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)

Ne Farkeder (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)

Canavar (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)

Sandal (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2017)

Yorgunum Ve Ağrılar (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)

Yıkılma Sakın (Kaan Boşnak/ Single/ 2017)

Demos (Kaan Boşnak/ EP/ 2018)

Boş Gemiler (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2018)

Koptu Kayış (Sansar Salvo feat. Kaan Boşnak/ 2019)

Varsın (Kaan Boşnak & Anıl Piyancı/ Single/ 2019)

Ölsem Yeridir (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2019)

Kazılı Kuyum (Yüzyüzeyken Konuşuruz/ Single/ 2020)

Tutunamayız (Kaan Boşnak/ 2020)

Bırakma Kendini (Kaan Boşnak/ 2020/ Single)

Bebeğim (Kaan Boşnak/ 2020/ Single)

Seni Buldum Ya (Kaan Boşnak/ 2020/ Single)

KAAN BOŞNAK'IN EŞİ KİMDİR?

Kaan Boşnak 2020 yılında, Başak Ceylan Torun Boşnak ile hayatını birleştirdi.