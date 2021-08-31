K-Pop üyeleri kimlerdir? K'Pop müzik grubu üyeleri isimleri! K Pop kaç kişi? KPop üyeleri doğum tarihleri ve yaşları kaçtır?

K'Pop (diğer adıyla K-population) Güney Koreli erkek dans grubudur. K-Pop müzik grubu üyeleri kimlerdir merak ediliyor. K-Pop üyeleri isimleri ve yaşları araştırılıyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan K-Pop dans ve müzik grubu kaç kişiden oluşuyor, isimleri nelerdir müzik severler tarafından merak edilmektedir. Sizler için K-Pop üyeleri isimleri, yaşları ve doğum tarihleri kaçtır onu yazacağız.

K-Pop üyeleri kimlerden oluşmaktadır merak edilen konular arasında yer alıyor. Müzik severler K-Pop grubu üyelerinin adlarını araştırıyor. Peki, K-Pop üyeleri kimlerdir? K'Pop müzik grubu üyeleri isimleri! K Pop kaç kişi? KPop üyeleri doğum tarihleri ve yaşları kaçtır? İşte bilgiler.

K-POP NE DEMEK?

K-pop (İngilizce "Korean pop" ifadesinden kısaltma), Güney Kore kökenli bir pop müzik türüdür.

İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılmış durumdadır. Güney Koreli şarkıcı Psy'nin "Gangnam Style" şarkısının klibi, YouTube'da en çok izlenen videolardan biri olmuştur. PSY'dan sonra ilk defa bir Kpop grubu 1 milyar izlenim almıştır. Blackpink "Ddu du ddu du" ikinci olarak BTS grubunun "DNA" şarkısı milyar izlenime ulaşmıştır.

K-pop sadece pop müziği değil aynı zamanda birçok farklı müzik türünü de barındırmaktadır. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir altkültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür. Bütün grupların ve neredeyse tüm solo sanatçıların birçok şarkı koreografileri vardır. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın grupları bulunur. Ama daha fazla kişili grup olması da mümkündür. Birçok K-pop grubu (örneğin kız grup olarak Girls Generetion erkek grup olarak NCT) 13 kişinin üzerin kişi sayısına ulaşmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

K-POP GRUBU NEDİR?

K'Pop (diğer adıyla K-population) Güney Koreli erkek dans grubudur.

K-Pop etkin yılları : 2001-2004

K-Pop üyeleri : Joo Min - Dong Hwa - Young Won - Yoo Bin - Woo Hyun

K-POP ÜYELERİ KİMLERDİR?

K-Pop üyeleri 5 kişiden oluşur. Üyeler ve hakkında bilgiler şöyle:

Joo Min (d. 1 Mart 1981) : Grubun lideri ve ana rapçı.En sevdiği ünlüler H.O.T., Seo Taeji, N'Sync, ve P. Diddy'dir.Bir kardeşi vardır

Grubun lideri ve ana rapçı.En sevdiği ünlüler H.O.T., Seo Taeji, N'Sync, ve P. Diddy'dir.Bir kardeşi vardır Dong Hwa (d. 25 Ağustos 1981) : Rapçı.Gerçek adı Kim Jong Suk'dur.

Rapçı.Gerçek adı Kim Jong Suk'dur. Young Won (d. 5 Eylül 1982) : Grubun lider vokali.En sevdiği ünlüler Brian McKnight ve R. Kelly'dir

Grubun lider vokali.En sevdiği ünlüler Brian McKnight ve R. Kelly'dir Yoo Bin (d. 5 Ocak 1983) : Rapçı ve şarkıcı.Gerçek adı Lee Yin Ho'dur.

Rapçı ve şarkıcı.Gerçek adı Lee Yin Ho'dur. Woo Hyun (d. 2Şubat 1983) : Şarkıcı.Kendisinden küçük bir kardeşi vardır

K-POP ALBÜMLERİ

Kpop

Yayın: 2001-10-10

Şarkı listesi:

02 Game

03 0.5

04 The Pain

06 Comedy

07 Smile Again

09 Only You

13 Love Hacker

CU@K-POP 2

Yayın: 2002-10-08

Listesi

01 Y

04 Joy

05 ??

06 The Color Of Love

09 4U

Memories

Yayın tarihi: 2004-09-22

Listesi

Flying (intro)

04 Lover Boys

05 So Long

8 July

09 Do U Know

11 Misty

13 Life

14 Dear my Love

15 Epilogue (outro)