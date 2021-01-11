K-Pop Başarısının Arkasındaki Formül Ne?
11.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:56
Bir zamanlar Batılı grupların tekelinde olan pop dünyasının zirvesinde artık Koreli gruplar var. BTS, EXO, Blackpink, Big Bang, GOT7, RedVelvet, TXT, K-pop olarak bilinen Kore pop gruplarından sadece birkaç tanesi. Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de de milyonlarca hayranları var.
Bir zamanlar Batılı grupların tekelinde olan pop dünyasının zirvesinde artık Koreli gruplar var. BTS, EXO, Blackpink, Big Bang, GOT7, RedVelvet, TXT, K-pop olarak bilinen Kore pop gruplarından sadece birkaç tanesi. Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de de milyonlarca hayranları var
Kaynak: DailyMotion.com