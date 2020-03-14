Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Koronavirüs nedeniyle karantinadaki Juventus oyuncusu Douglas Costa'nın nişanlısı Brezilya sahillerinde verdiği biinili pozlarla dikkat çekti.
14.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:33
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takım arkadaşı Juventuslu Douglas Costa, İtalya'da karantina altına alırken, model sevgilisi Nathalia Felix Brezilla sahillerinde pozlar veriyor.
Juventus oyuncusu Douglas Costa'nın nişanlısı Nathalia Felix, Brezilya'ya dönmeyi ve ailesine yakın olmayı seçti.
Douglas Costa evindeki karantinaya saygı gösterirken, güzel model yaz kutlamaları için dikkat çekici fotoğraflar paylaştı.