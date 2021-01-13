Juventus - Genoa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Juventus - Genoa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

13.01.2021 10:06 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:09
Juventus - Genoa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

İtalya'nın en gözde iki futbol takımı bugün İtalya kupası için karşılaşacak. İtalya kupası maçında Juventus - Genoa karşılaşması olacak. Juventus - Genoa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? ise merak konusu.

Dünya'nın takip ettiği İtalya kupası maçı bugün Juventus - Genoa arasında gerçekleşecek. Farklı ülkelerde yayınlanacak olan Juventus - GenoaTürkiye'de de yayınlanacak. Peki Juventus - Genoa maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusu ise futbol severlerin en çok merak ettiği sorular arasında.

JUVENTUS - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

İlgiyle takip edilen İtalya Kupası maçı Juventus - Genoa karşılaşması Torino'da Allianz Stadyumu'nda oynanacak. Juventus - Genoa maçı, TRT Spor HD, Bilyoner TV kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Digiturk 86, Kablo TV 97, Fil Box, Şifresiz 4A, D-Smart 86 frekanslarından ve web üzerinden izlenebilecek.

JUVENTUS - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

13 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan İtalya Kupası maçı Juventus - Genoa karşılaşması Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

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